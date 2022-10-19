كيف تستفيد من خدمة التحقق من عقد زواج؟

واصلت وزارة العدل تقديم خدماتها الإلكترونية التي تغني المواطنين عن الذهاب إلى المقرات العدلية ليمكنهم الاستفادة من الخدمات إلكترونيًا بدون مشقة أو انتقال. التحقق من العقد وعبر حسابها على تويتر أعلنت وزارة العدل أنه يمكن التحقق من عقد الزواج دون الذهاب إلى المقرات العدلية عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. خطوات إلكترونية يتم أولاًَ الدخول على خدمة التحقق ثم اختيار خدمة التحقق من عقد زواج ثم الضغط على استخدام الخدمة وتعبئة رقم وثيقة عقد الزواج ورقم الهوية ثم الضغط على تحقق. وكشفت وزارة العدل عن عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة تراضي الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة.