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حجم دمار لا يوصف

كيف يبدو الانفجار النووي في الواقع الافتراضي

2022-10-06 الساعة 3:37
كيف يبدو الانفجار النووي في الواقع الافتراضي
المواطن - متابعة

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أظهر مقطع فيديو متداول، محاكاة لانفجار قنبلة نووية في الواقع الافتراضي، وذلك مع تهديدات روسيا باستخدام السلاح النووي.

دمار لا يوصف

ووثق الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة و52 ثانية، كيف يبدو الانفجار النووي في الواقع الافتراضي وتأثير إلقاء قنبلة نووية على منطقة مماثلة، وحجم الدمار الذي لا يوصف جرائها. وأظهر الفيديو إلقاء قنبلة نووية بمياه بحر، حيث تحولت مياهه إلى كتلة مشعة بشكل مرعب، كما تغير شكل الشمس، واحترقت النباتات، وتغيرت المنطقة بأكملها في لمح البصر.
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