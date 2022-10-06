🎖 كيف يبدو الانفجار النووي في الواقع الافتراضي ☢️ pic.twitter.com/e5xfhB4IPg — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) October 5, 2022

دمار لا يوصف

أظهر مقطع فيديو متداول، محاكاة لانفجار قنبلة نووية في الواقع الافتراضي، وذلك مع تهديدات روسيا باستخدام السلاح النووي.ووثق الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة و52 ثانية، كيف يبدو الانفجار النووي في الواقع الافتراضي وتأثير إلقاء قنبلة نووية على منطقة مماثلة، وحجم الدمار الذي لا يوصف جرائها. وأظهر الفيديو إلقاء قنبلة نووية بمياه بحر، حيث تحولت مياهه إلى كتلة مشعة بشكل مرعب، كما تغير شكل الشمس، واحترقت النباتات، وتغيرت المنطقة بأكملها في لمح البصر.