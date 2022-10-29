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بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

لاعبو الأهلي المصري أبطال

2022-10-29 الساعة 10:59
لاعبو الأهلي المصري أبطال
المواطن – الرياض

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أعلن النجم البرازيلي برونو سافيو مهاجم فريق الأهلي المصري عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر على حساب الغريم التقليدي الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، بالإمارات العربية المتحدة.

الهدف الأول

قال برونو سافيو على حسابه بموقع تويتر: “نحن الأبطال.. سعيد جدًا بالفوز بلقبي الأول بقميص الأهلي وإحراز هدفي الأول. ليلة خاصة جدًا”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “تهانينا للجميع على التوصيل وشكرًا جزيلًا لكم على حب ودعم معجبينا”.

شهادة اعتماد

قال المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي إن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب البرازيلي برونو سافيو في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك سيكتب له شهادة ميلاد وحب واعتماد لدى جماهير الأهلي المصري من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي بكل تأكيد.

السوبر 12

توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدفا فريق الأهلي المصري في شباك الزمالك المهاجم البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39 من عمر المباراة وكريم فؤاد بالدقيقة 90 + 1، وسط حضور جماهيري كبير.

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