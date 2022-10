لاعبو الأهلي المصري أبطال

أعلن النجم البرازيلي برونو سافيو مهاجم فريق الأهلي المصري عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر على حساب الغريم التقليدي الزمالك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، بالإمارات العربية المتحدة.

Campeoes!

Muito feliz por conquistar meu primeiro titulo com a camisa do Ah Ahly e marcar meu primeiro gol. Uma noite muito especial. Parabens a todos pela entrega e muito obrigado pelo carinho e apoio do nosso torcedor!❤️🦅🔥💪 pic.twitter.com/bhJhtFHSai

— B_Savio11 (@B_Savio11) October 28, 2022