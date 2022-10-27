Icon

محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له Icon ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية Icon رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية  Icon محمد بن سلمان يضع السعودية كمركز عالمي للصناعة Icon رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
يظل مُعدي لمدة أيام

لا تزوروا مريض الإنفلونزا فور شفائه

2022-10-27 الساعة 2:46
لا تزوروا مريض الإنفلونزا فور شفائه
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وجه الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وأسطرة الشرايين، نصيحة بعدم زيارة شخص مريض فور تعافيه.

يظل مُعدي

وغرد الاستشاري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، : “لاتروح تزور شخصاً فورَ شفائه (اختفاء الأعراض) من الأنفلونزا لأنه يظل مُعدي لمدة ٥ إلى ٧ أيام بعد اختفاء الأعراض وربما أطول في الأطفال وكبار السن”.

وتعتبر الأنفلونزا من الأمراض الفيروسية المعدية. تنتقل العدوى عن طريق انتشار الفيروس في الهواء أثناء السعال أو العطس أو الاتصال مع إفرازات الأنف والبلعوم التي تنشر قطرات اللعاب الميكروسكوبية التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيروسات ويهاجم الفيروس الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية

ويمكن تقسيم طرق الوقاية إلى مجموعتين رئيسيتين: التطعيمات (ضد الإنفلونزا)، ووسائل غير دوائية (الحفاظ على النظافة الشخصية والصحية وغيرها).

ويوصي الأطباء بتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في كل عام، لأن المرض يتغير ويظهر في كل عام فيروس جديد، يختلف قليلاً عن الفيروس الذي كان في العام الذي سبقه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة
السعودية اليوم

سناب شات يطرح 12 ميزة للمبدعين بالمملكة

السعودية اليوم
كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بالأهداف

الرياضة
المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا
الرياضة

المالكي يناشد جماهير الهلال: ادعمونا

الرياضة
الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر
السعودية اليوم

الزعاق يكشف مواصفات طقس أكتوبر

السعودية اليوم
سبب وفاة الملكة إليزابيث
العالم

سبب وفاة الملكة إليزابيث

العالم
25 متهمًا في قبضة الأمن
حصاد اليوم

25 متهمًا في قبضة الأمن

حصاد اليوم
ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض
حصاد اليوم

ممنوعات وسلاح بمركبة في الرياض

حصاد اليوم
بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية
العالم

بوتين يضم 4 أقاليم أوكرانية

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه