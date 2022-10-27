لا تزوروا مريض الإنفلونزا فور شفائه

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وجه الدكتور خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وأسطرة الشرايين، نصيحة بعدم زيارة شخص مريض فور تعافيه.
وغرد الاستشاري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، : “لاتروح تزور شخصاً فورَ شفائه (اختفاء الأعراض) من الأنفلونزا لأنه يظل مُعدي لمدة ٥ إلى ٧ أيام بعد اختفاء الأعراض وربما أطول في الأطفال وكبار السن”.
وتعتبر الأنفلونزا من الأمراض الفيروسية المعدية. تنتقل العدوى عن طريق انتشار الفيروس في الهواء أثناء السعال أو العطس أو الاتصال مع إفرازات الأنف والبلعوم التي تنشر قطرات اللعاب الميكروسكوبية التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيروسات ويهاجم الفيروس الجهاز التنفسي.
ويمكن تقسيم طرق الوقاية إلى مجموعتين رئيسيتين: التطعيمات (ضد الإنفلونزا)، ووسائل غير دوائية (الحفاظ على النظافة الشخصية والصحية وغيرها).
ويوصي الأطباء بتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في كل عام، لأن المرض يتغير ويظهر في كل عام فيروس جديد، يختلف قليلاً عن الفيروس الذي كان في العام الذي سبقه.