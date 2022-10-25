لا تغيبوا أبناءكم من المدارس بسبب الكسوف

حذر استشاري أمراض وجراحة العيون معن الخراشي من مشاهدة كسوف الشمس ولو لدقائق؛ لأنه قد يصيب بالعمى.

فيديو | "لا تغيبون أبنائكم عن المدارس بسبب الكسوف" استشاري أمراض وجراحة العيون د. معن الخراشي يحذر من مشاهدة الكسوف ولو لدقائق لأنها قد تصيب بالعمى ويؤكد أن الجوال والنظارات الشمسية لا تحمي #الراصد pic.twitter.com/0wMgSHQ4Qi — الراصد (@alraasd) October 24, 2022

النظارات لا تحمي:

وأكد الخراشي، بحسب برنامج الراصد على الإخبارية، أن الجوال والنظارات الشمسية لا تحمي من تأثير الكسوف على العينين.

وأوضح استشاري أمراض وجراحة العيون، أن الضرر الأساسي هو فقدان البصر بسبب وقوع الأشعة على مركز الإبصار في الشبكية.

رسالة للآباء:

ووجه استشاري أمراض وجراحة العيون رسالة للآباء بعدم المبالغة في الخوف إلى حد منع الأبناء من الذهاب للمدارس بسبب الكسوف.