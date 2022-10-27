لقاء السعودية وألبانيا يمنح رينارد رقمًا مميزًا

حقق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد رقمًا مميزًا في مسيرته مع الأخضر، خلال مباراة السعودية وألبانيا الودية.

رينارد يتقدم

وبعد مباراة السعودية وألبانيا، رفع رينارد عدد مبارياته مع الأخضر إلى 33 مواجهة، ليعزز انفراده بالمركز الرابع في قائمة أكثر المدربين مع المنتخب، بعدما فض شراكته مع المدير الفني البرتغالي خوسيه بيسيرو.

وقاد بيسيرو، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 31 مباراة، خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، ونجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في مثلهم، وخسر 7 مباريات، وسجل الأخضر معه 35 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا.

وتولى رينارد تدريب الأخضر في 2019، وكانت البداية بمواجهة مالي التي انتهت بنتيجة 1/1، وآخر مباريات؛ لقاء السعودية وألبانيا بالأمس، وحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل 8 مرات، وخسر 6 مواجهات.

السعودية وألبانيا

وأُقيمت مباراة السعودية وألبانيا بالأمس على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة هندوراس، مساء يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي في الإمارات، وستكون بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، لفرض مزيد من السرية على الاستعدادات المونديالية.