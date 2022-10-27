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ضمن المعسكر الإعدادي للمونديال

لقاء السعودية وألبانيا يمنح رينارد رقمًا مميزًا

2022-10-27 الساعة 3:18
لقاء السعودية وألبانيا يمنح رينارد رقمًا مميزًا
المواطن - مروة نبيل

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حقق المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد رقمًا مميزًا في مسيرته مع الأخضر، خلال مباراة السعودية وألبانيا الودية.

رينارد يتقدم

وبعد مباراة السعودية وألبانيا، رفع رينارد عدد مبارياته مع الأخضر إلى 33 مواجهة، ليعزز انفراده بالمركز الرابع في قائمة أكثر المدربين مع المنتخب، بعدما فض شراكته مع المدير الفني البرتغالي خوسيه بيسيرو.

السعودية والبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وقاد بيسيرو، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 31 مباراة، خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، ونجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في مثلهم، وخسر 7 مباريات، وسجل الأخضر معه 35 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا.

بيسيرو
بيسيرو

وتولى رينارد تدريب الأخضر في 2019، وكانت البداية بمواجهة مالي التي انتهت بنتيجة 1/1، وآخر مباريات؛ لقاء السعودية وألبانيا بالأمس، وحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل 8 مرات، وخسر 6 مواجهات.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

السعودية وألبانيا

وأُقيمت مباراة السعودية وألبانيا بالأمس على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم 2022، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة هندوراس، مساء يوم الأحد المقبل، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الحالي في الإمارات، وستكون بعيدًا عن أعين الإعلام والجماهير، لفرض مزيد من السرية على الاستعدادات المونديالية.

السعودية وألبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

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