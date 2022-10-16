لقطات لأحياء جدة العشوائية بعد الإزالة

#نشرة_الرابعة⁩ | صور تُظهر شكل الأحياء الخاضعة للتطوير في ⁧#جدة⁩ بعد الانتهاء من أعمال الإزالة. pic.twitter.com/1Ij5jyZVTn — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 15, 2022

شكل الأحياء

أم السلم وكيلو 14

بينت مجموعة من الصور شكل الأحياء الخاضعة للتطوير في محافظة جدة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.وعرضت العربية مجموعة من الصور توثق شكل الأحياء بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.وشرعت لجنة الأحياء العشوائية في أعمال الإزالة بـ”أم السلم وكيلو 14″، والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان. وتواصل اللجنة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.