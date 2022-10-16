لقطات لأحياء جدة العشوائية بعد الإزالة

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأوكراني السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها
#نشرة_الرابعة | صور تُظهر شكل الأحياء الخاضعة للتطوير في #جدة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة. pic.twitter.com/1Ij5jyZVTn— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 15, 2022