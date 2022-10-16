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ضمن مشروع التطوير

لقطات لأحياء جدة العشوائية بعد الإزالة

2022-10-16 الساعة 1:05
لقطات لأحياء جدة العشوائية بعد الإزالة
المواطن - الرياض

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بينت مجموعة من الصور شكل الأحياء الخاضعة للتطوير في محافظة جدة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.

شكل الأحياء

وعرضت العربية مجموعة من الصور توثق شكل الأحياء بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.

أم السلم وكيلو 14

وشرعت لجنة الأحياء العشوائية في أعمال الإزالة بـ”أم السلم وكيلو 14″، والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان. وتواصل اللجنة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة.
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