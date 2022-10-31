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كتبها طه إسماعيل

لقطات لأدعية بخط اليد مهداة لميدو

2022-10-31 الساعة 2:06
لقطات لأدعية بخط اليد مهداة لميدو
المواطن - متابعة

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أهدى نجم منتخب مصر السابق ونادي الأهلي والمحلل الرياضي الشهير طه إسماعيل الشهير بالشيخ طه، أدعية إلى نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق أحمد حسام ميدو عددًا من الأدعية مكتوبة بخط اليد، أثناء سفرهما معًا على متن أحد الطائرات.

علاقة حب

قال أحمد حسام ميدو الشهير بالعالمي عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين: النهارده اتشرفت اني كنت قاعد في الطيارة جنب الكابتن الكبير طه إسماعيل.. والحقيقة استمتعت بالكلام معاه.

وأضاف ميدو: الراجل ده أسطورة.. هنا الشيخ طه بيكتبلي بخط ايده ورد وأدعية اقرأها كل يوم.. إن شاء الله هقرأها كل يوم.

أسطورة أخلاق وعطاء

يعد الشيخ طه إسماعيل من العلامات الرياضية المميزة في عالم كرة القدم المصرية والعربية بما قدمه لمنتخب مصر والنادي الأهلي قبل سنوات.

بينما أحمد حسام ميدو العالمي يعد من أبرز اللاعبين العرب شهرة وذو سمعة عالمية، لعب ميدو لأندية أوروبية شهيرة منها أياكس أمستردام وحقق معه بطولات دوري وكأس هولندا كما لعب لمارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وسيلتا فيجو الإسباني وتوتنهام هوتسبير ومدلسبره الإنجليزيين بينما كانت نشأته في الزمالك.

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