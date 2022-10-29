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في مدن إيران

لقطات لحملة طير عمامة الملالي

2022-10-29 الساعة 11:12
لقطات لحملة طير عمامة الملالي
المواطن – الرياض

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حققت حملة طير عمامة الملالي انتشارًا واسعًا في مدن إيران وسط اتساع دائرة الاحتجاجات في عموم أنحاء البلاد.

مقاطع مصورة

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على موقع تويتر، قيام المحتجين بدفع عمائم الملالي الذين يظهرون في شوارع العاصمة طهران ومدن أخرى، وإسقاطها على الأرض في مشهد مذل ومتكرر لرموز النظام الإيراني والحوزات الشيعية.

رمز العمامة

ترمز العمامة للمرجعية الدينية في إيران ورموز الحكم الإيراني الحاكمة في طهران منذ سنوات طويلة.

وتأتي الحملة على خلفية اندلاع احتجاجات واسعة في عموم إيران انطلقت شرارتها منذ مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، 22 عامًا، على يد شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بداعي مخالفتها للزي المقرر، ما ولد تظاهرات ونيران غضب جماهيري ضد السلطة الإيرانية ورموزها لم تهدأ إلى الآن.

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