لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة

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اكتمل وصول مجموعة القوات الملكية الجوية بجميع أطقمها الفنية والمساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية للمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022.
فيديو | وصول القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين الدفاع الصاروخي 2022 #الإخبارية pic.twitter.com/QyEfAFJucA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2022
تأتي مشاركة القوات الجوية في التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقًا بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الكفاءة القتالية والاستفادة من مفهوم العمل المشترك في حرب مشابهة للحرب الحقيقية.
تشارك القوات الجوية الملكية في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022»، والذي يُعقد في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.