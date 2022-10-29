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للمشاركة بتمرين الدفاع الصاروخي 2022

لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة

2022-10-29 الساعة 10:57
لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة
المواطن – الرياض

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اكتمل وصول مجموعة القوات الملكية الجوية بجميع أطقمها الفنية والمساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية للمشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022.

الهدف من التمرين

تأتي مشاركة القوات الجوية في التمرين ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقًا بهدف رفع الجاهزية وتعزيز الكفاءة القتالية والاستفادة من مفهوم العمل المشترك في حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

الأشقاء والأصدقاء

تشارك القوات الجوية الملكية في تمرين «مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022»، والذي يُعقد في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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