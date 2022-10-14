لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف

مفاجأة صديقه

المواطن

شاب يوثق مفاجأته لصديقه بعد أن فرقتهم الوظائف عن بعض ❤️ pic.twitter.com/rBE8GTI76z — WHR (@whrumor) October 13, 2022

انتشر على موقع تويتر فيديو مؤثر لصديقين فرقتهما الوظائف حيث يعمل أحدهما في مكة المكرمة والآخر في الرياض.ووثق الفيديو الذي رصدته “” قيام شاب بمفاجأة صديقه بحضوره للرياض، وطلب منه أخذ “سيلفي” معًا ليتفاجأ بأنه زميله في العمل القديم. ورصد الفيديو السعادة التي غمرت الصديقين، حيث تبادلا القبلات والأحضان.