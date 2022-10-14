Icon

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحدهما في مكة والآخر بالرياض

لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف

2022-10-14 الساعة 2:20
لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتشر على موقع تويتر فيديو مؤثر لصديقين فرقتهما الوظائف حيث يعمل أحدهما في مكة المكرمة والآخر في الرياض.

مفاجأة صديقه

ووثق الفيديو الذي رصدته “المواطن” قيام شاب بمفاجأة صديقه بحضوره للرياض، وطلب منه أخذ “سيلفي” معًا ليتفاجأ بأنه زميله في العمل القديم. ورصد الفيديو السعادة التي غمرت الصديقين، حيث تبادلا القبلات والأحضان.      
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم
ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك
أخبار أمنية

ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك

أخبار أمنية
الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي

الرياضة
قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية
تقارير

قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية

تقارير
تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل
السعودية اليوم

تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة

السوق
علي البليهي سادس المصابين في الهلال
الرياضة

علي البليهي سادس المصابين في الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه