لقطات مؤثرة للقاء صديقين فرقتهما الوظائف

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر
شاب يوثق مفاجأته لصديقه بعد أن فرقتهم الوظائف عن بعض ❤️ pic.twitter.com/rBE8GTI76z— WHR (@whrumor) October 13, 2022