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قبل مباراة مضر والأهلي

لقطات من افتتاح سوبر جلوب 2022

2022-10-18 الساعة 8:38
لقطات من افتتاح سوبر جلوب 2022
المواطن - الرياض

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انطلقت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، اليوم الثلاثاء، على صالة وزارة الرياضة في الدمام.

انطلاق البطولة بـ3 مباريات

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب 2022، بفوز تاوباتي على الكويت بنتيجة 32/ 28، وتغلب ماغديبورغ على سيدني بنتيجة 41/ 23، وفي ثالث المباريات، اكتسح برشلونة نظيره مينيستروس بنتيجة 50/ 18.
برشلونة لكرة اليد
لاعبو برشلونة – المصدر @sahfksa

حفل افتتاح سوبر جلوب

وأُقيم حفل الافتتاح قبل مباراة مضر ضد الأهلي المصري، وألقى رئيس الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، فاضل النمر، كلمة ترحيبًا بالمشاركين، وتمنى التوفيق للجميع.
سوبر جلوب 2022
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @sahfksa
وتحدث نائب وزير الرياضة، بدر عبدالرحمن القاضي قائلًا: “يسرني أن أعلن عن انطلاق بطولة منافسات العالم للأندية سوبر جلوب والتي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي”. ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الحفل، وعلق قائلًا: “هكذا كان حفل افتتاح أضخم بطولات العالم للأندية لكرة اليد”.
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @sahfksa
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