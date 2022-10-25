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لقطات نادرة لبناء ناطحات سحاب نيويورك 1929م

2022-10-25 الساعة 11:08
لقطات نادرة لبناء ناطحات سحاب نيويورك 1929م
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الحسابات المختصة بالمقاطع القديمة والنادرة، قيل: إنه لعمال البناء وهم في أعلى قمة لناطحة سحاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

رؤية العمال

وفي الفيديو، الذي تم تصويره في عام 1929م، يمكن رؤية العمال وهم على قمة ناطحة سحاب ويقومون ببعض الأعمال الإنشائية دون أي وسائل أمان.

ولقي الفيديو تداولًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بالعديد من التعليقات التي تتحدث عن مهارة العمال في هذا الموقف الخطير.

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