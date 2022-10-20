ليز تراس رئيسة الوزراء الأقصر خدمة

أعلنت ليز تراس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين ومن الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، وبذلك فقد حددت مصيرها لتصبح رئيسة الوزراء الأقصر خدمة في التاريخ السياسي الحديث، حيث لم يمض على وجودها في المنصب سوى 44 يومًا فقط، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

استقالة رئيسة وزراء بريطانيا من رئاسة حزب المحافظين

#العربية pic.twitter.com/yvxpSiTXQQ — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 20, 2022

وجاءت تراس خلفًا لبوريس جونسون، وقد توجهت رئيسة الوزراء إلى منبر خارج الباب الأسود الشهير في داونينج ستريت؛ لتأكيد رحيلها، وباستقالتها فإنها تعترف بالهزيمة بعد محادثات زعماء حزب المحافظين بالأمس،

وقالت إنها أبلغت الملك بقرارها، مضيفة: لا يمكنني الوفاء بالولاية، سأبقى في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار خليفة.

وكانت ليز تراس قد واجهت دعوات للاستقالة من زملائها المحافظين بسبب تعاملها مع الشؤون المالية لبريطانيا والعديد من القضايا الأخرى، وبالأمس انخرطت في صراع من أجل البقاء في السلطة وجاءت ذروة العاصفة باستقالة وزيرة الداخلية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الصراع أدى إلى انضمام سلسلة من النواب الذين كانوا مخلصين لها إلى الدعوات التي تطالبها بالمغادرة، كما أنها خسرت أيضًا تأييد وزراء الحكومة من خارج الحزب.

انتخابات أخرى

وأعلنت تراس عن إقامة انتخابات لرئاسة حزب المحافظين خلال أسبوع، لكن المشكلة تكمن في أنه ليس هناك مرشح آخر حاليًا وعدم وجود إجماع حول من يجب أن يتولى المسؤولية لا سيما مع وجود القليل من الشهية لخوض منافسة طويلة أخرى مثل التي كانت بين تراس وريشي سوناك.

السيدة الثالثة في المنصب

وكانت ليز تراس هي ثالث سيدة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارجريت تاتشر وتريزا ماي.