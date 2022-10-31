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ردًّا على تغريدة كلينتون

ماسك يُشكك في الاعتداء على زوج بيلوسي

2022-10-31 الساعة 1:54
ماسك يُشكك في الاعتداء على زوج بيلوسي
المواطن - متابعة

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شكك الملياردير إيلون ماسك خلال تغريدة له على “تويتر” في الهجوم الأخير على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أثارت تغريدته أسئلة جديدة حول مقاربة ماسك لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على موقع التواصل الاجتماعي.

نظريات الكراهية

كانت هيلاري كلينتون، السيدة الأولى السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية للرئاسة عام 2016، نشرت تغريدة هاجمت فيها الجمهوريين لنشرهم “نظريات الكراهية والمؤامرة” التي قالت إنها شجعت الرجل الذي هاجم بول، زوج بيلوسي، داخل منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في وقت مبكر من الجمعة.

رد ماسك

وردًّا على تغريدة السيدة كلينتون، كتب ماسك: أن هذه القصة قد تكون أكثر مما تراه العين، ثم شارك رابطًا لمقال لموقع “سانتا مونيكا أوبزرفر” يزعم أن زوج بيلوسي كان مخمورًا وتورط في مشاجرة داخل حانة.

كانت الشرطة قد أعلنت أن زوج نانسي بيلوسي، 82 عامًا، تعرض لهجوم بمطرقة داخل منزله من قبل رجل مجهول دخل من الباب الخلفي.

وذكرت الشرطة أنها عندما وصلت إلى المنزل، وجدت الرجلين يتصارعان من أجل السيطرة على مطرقة. وأفادت السلطات أن المهاجم من المحتمل أن يواجه عدة تهم منها محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت.

وجاءت تغريدة ماسك المثيرة للجدل، والتي حذفها لاحقًا، في أعقاب تعهده في رسالة مفتوحة للمعلنين بأن تويتر لن يصبح موقعًا حرًّا يسمح بتعليقات غير مقيدة تمامًا.

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