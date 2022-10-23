ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة ماغديبورغ ضد برشلونة في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، بفوز الفريق الألماني وتتويجه باللقب.

فوز ماغديبورغ

وبدأت مباراة ماغديبورغ ضد برشلونة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام بشكل سريع، وظهر الفريق الألماني بشكل أفضل، وسيطر على أحداث الشوط الأول، ليتقدم بنتيجة 21/ 17.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة بشكل أفضل، واستحوذ على اللعب، لينجح في التعادل بالوقت القاتل، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة 35/ 35، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل بنتيجة 38/ 38، قبل أن ينتفض ماغديبورغ الألماني خلال أحداث الشوط الثاني الإضافي، وينجح في الفوز بنتيجة 41/ 39، ليتوج بلقب سوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي.

كيلسي ثالثًا

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي كيلسي البولندي قد حسم المركز الثالث في سوبر جلوب 2022 لصالحه، بعد الفوز على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).