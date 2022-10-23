Icon

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض Icon تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة Icon وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على برشلونة

ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2022

2022-10-23 الساعة 10:57
ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة ماغديبورغ ضد برشلونة في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، بفوز الفريق الألماني وتتويجه باللقب.

فوز ماغديبورغ

وبدأت مباراة ماغديبورغ ضد برشلونة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالدمام بشكل سريع، وظهر الفريق الألماني بشكل أفضل، وسيطر على أحداث الشوط الأول، ليتقدم بنتيجة 21/ 17.

سوبر جلوب 2022
جانب من المباراة – المصدر @sahfksa

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة بشكل أفضل، واستحوذ على اللعب، لينجح في التعادل بالوقت القاتل، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة 35/ 35، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

ماغديبورغ وبرشلونة
جانب من المباراة – المصدر @sahfksa

وانتهى الشوط الأول الإضافي بالتعادل بنتيجة 38/ 38، قبل أن ينتفض ماغديبورغ الألماني خلال أحداث الشوط الثاني الإضافي، وينجح في الفوز بنتيجة 41/ 39، ليتوج بلقب سوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي.

ماغديبورغ
جانب من المباراة – المصدر @sahfksa

كيلسي ثالثًا

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي كيلسي البولندي قد حسم المركز الثالث في سوبر جلوب 2022 لصالحه، بعد الفوز على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي المصري ضد كيلسي
جانب من المباراة – المصدر @sahfksa

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست
الرياضة العالمية

خسارة مفاجئة لـ ليفربول ضد نوتنجهام فورست

الرياضة العالمية
معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس
السعودية اليوم

معطيات مبشرة بشأن حالة الطقس

السعودية اليوم
اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي
السعودية اليوم

اتفاقية لتوظيف 20 ألف موظف سعودي

السعودية اليوم
فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...
الرياضة العالمية

فيل فودين باقٍ بـ مانشستر سيتي حتى...

الرياضة العالمية
النصر يحسم أول صفقة شتوية
الرياضة

النصر يحسم أول صفقة شتوية

الرياضة
ضباب على ينبع والرايس
السعودية اليوم

ضباب على ينبع والرايس

السعودية اليوم
تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها
السعودية اليوم

تذاكر الطيران الداخلية مرتفعة رغم التوجيهات بخفضها

السعودية اليوم
ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر
الرياضة

ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه