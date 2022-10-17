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500 متحدث و30 ورشة عمل

مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش صعود الكريبتو واقتصاد الطاقة

2022-10-17 الساعة 3:48
مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش صعود الكريبتو واقتصاد الطاقة
المواطن - الرياض تصوير : زياد العتيبي

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أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ريتشارد آتياس، أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد.  

اقتصاد الطاقة

وخلال المؤتمر الصحفي التعريفي بفعاليات وبرامج الدورة الجديدة قال آتياس إن القمة الأولى في المؤتمر ستعقد تحت شعار “صراع الأجيال” فيما يتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر قمة “اقتصاد الطاقة الجديد” بمشاركة متحدثين كبار لطرح رؤيتهم حول الوضع الحالي لقطاع التمويل والاقتصاد العالمي، ودور بعض الدول كاليابان في تمويل الطاقة المستدامة.  

الكريبتو

ونوه ريتشارد آتياس إلى أن اليوم الثالث والأخير من المؤتمر سيشهد قممًا مصغرة حول صعود العملات الرقمية “الكريبتو” ومستقبل إفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونج كونج لبحث أهمية الشراكة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وجلسة أخرى حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية.  

حضور كبير

وأكد أن عدد المشاركين في النسخة السادسة بلغ 6000 مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساته التي بلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.  
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