مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش صعود الكريبتو واقتصاد الطاقة

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#فيديو_واس | رئيس #مؤسسة_مبادرة_مستقبل_الاستثمار يؤكد أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة المنعقدة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد".#واس_اقتصادي— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) October 17, 2022