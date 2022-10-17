مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش صعود الكريبتو واقتصاد الطاقة

#فيديو_واس | رئيس #مؤسسة_مبادرة_مستقبل_الاستثمار يؤكد أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة المنعقدة بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد".#واس_اقتصادي — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) October 17, 2022

اقتصاد الطاقة

الكريبتو

حضور كبير

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII ريتشارد آتياس، أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد.وخلال المؤتمر الصحفي التعريفي بفعاليات وبرامج الدورة الجديدة قال آتياس إن القمة الأولى في المؤتمر ستعقد تحت شعار “صراع الأجيال” فيما يتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر قمة “اقتصاد الطاقة الجديد” بمشاركة متحدثين كبار لطرح رؤيتهم حول الوضع الحالي لقطاع التمويل والاقتصاد العالمي، ودور بعض الدول كاليابان في تمويل الطاقة المستدامة.ونوه ريتشارد آتياس إلى أن اليوم الثالث والأخير من المؤتمر سيشهد قممًا مصغرة حول صعود العملات الرقمية “الكريبتو” ومستقبل إفريقيا بمشاركة عدد من المتحدثين من الصين وهونج كونج لبحث أهمية الشراكة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وجلسة أخرى حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية.وأكد أن عدد المشاركين في النسخة السادسة بلغ 6000 مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساته التي بلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.