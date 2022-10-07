مباراة الاتحاد والفتح تشهد عودة رومارينيو

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.
رومارينيو يعود
وقد تشهد مباراة الاتحاد والفتح اليوم عودة رومارينيو، بعد غيابه لتعرضه للإصابة ضد الخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.
وشارك رومارينيو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالكامل، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة اليوم، الأمر الذي أسعد الجماهير، خاصة أنه من الركائز الأساسية وتأثر العميد بغيابه ضد النصر.
ويتوقع أن يكون تشكيل مباراة الاتحاد والفتح، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، عوض الناشري، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، كورونادو وعبدالرزاق حمدالله.
مباراة الاتحاد والفتح
وتُقام مباراة الاتحاد والفتح، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وقبل مباراة اليوم، يحتلالاتحاد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.