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بعد غيابه بسبب الإصابة

مباراة الاتحاد والفتح تشهد عودة رومارينيو

2022-10-07 الساعة 12:40
مباراة الاتحاد والفتح تشهد عودة رومارينيو
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

رومارينيو يعود

وقد تشهد مباراة الاتحاد والفتح اليوم عودة رومارينيو، بعد غيابه لتعرضه للإصابة ضد الخليج في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.  
رومارينيو قبل مباراة الاتحاد والفتح
رومارينيو – المصدر @ittihad
وشارك رومارينيو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالكامل، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة اليوم، الأمر الذي أسعد الجماهير، خاصة أنه من الركائز الأساسية وتأثر العميد بغيابه ضد النصر. ويتوقع أن يكون تشكيل مباراة الاتحاد والفتح، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مدالله العليان، عوض الناشري، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، كورونادو وعبدالرزاق حمدالله.  
رومارينيو
رومارينيو – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد والفتح

وتُقام مباراة الاتحاد والفتح، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”. وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الخامس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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