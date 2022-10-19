متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول

لاقت تغريدة للمتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، تفاعلًا كبيرًا بعد استشهادها بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. حديث للرسول وقالت دياز في التغريدة: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقًا وألهمني كثيرًا، هذا الحديث النبوي “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”. وأكدت أن هذا الحديث يجعل الناس يتأملون في دورة الحياة وأهمية الاهتمام بجميع الكائنات الحية من حولهم. وعقب التفاعل الذي شهدته التغريدة، كتبت دياز تغريدة أخرى، موضحة فيها سبب الاستشهاد بهذا الحديث النبوي. تغير المناخ وقالت: “لا بد وأنكم خمنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلق بالبيئة”، مضيفة “أنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصيصًا في وقت يستعد فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجددًا خلال قمة “كوب 27” التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل. ولفتت: “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيرًا مناخيًا غير عادي تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية التي أدت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة”.