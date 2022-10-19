Icon

شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لمناقشة تغير المناخ

متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول

2022-10-19 الساعة 6:34
متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

لاقت تغريدة للمتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، تفاعلًا كبيرًا بعد استشهادها بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم.

حديث للرسول

وقالت دياز في التغريدة: “من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقًا وألهمني كثيرًا، هذا الحديث النبوي “مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”. وأكدت أن هذا الحديث يجعل الناس يتأملون في دورة الحياة وأهمية الاهتمام بجميع الكائنات الحية من حولهم. وعقب التفاعل الذي شهدته التغريدة، كتبت دياز تغريدة أخرى، موضحة فيها سبب الاستشهاد بهذا الحديث النبوي.

تغير المناخ

وقالت: “لا بد وأنكم خمنتم بعد الحديث النبوي الشريف الذي نشرته أمس أنني سأبدأ في الحديث عن موضوع يتعلق بالبيئة”، مضيفة “أنه موضوع يتعلق بتغير المناخ خصيصًا في وقت يستعد فيه العالم لمناقشة هذا الموضوع مجددًا خلال قمة “كوب 27” التي ستنعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل. ولفتت: “لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيرًا مناخيًا غير عادي تسبب في العديد من الكوارث الطبيعية التي أدت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه