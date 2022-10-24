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من أكثر المتحورات مراوغة

متغير XBB من كورونا يتسم بالهروب المناعي

2022-10-24 الساعة 4:41
متغير XBB من كورونا يتسم بالهروب المناعي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تم رصد متغير جديد من فيروس كورونا أُطلق عليه اسم XBB وهو متحور من سلالة أوميكرون شديدة العدوى، وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن ما يميز المتغير الجديد أنه قادر على الهروب المناعي.

ما هو الهروب المناعي؟

وصف خبراء الصحة أحدث متغيرات أوميكرون، XBB، بأنه قادر على الهروب المناعي، وهي عبارة ليست مخيفة بالقدر الذي تبدو عليه لكنها تعني أن الفيروس  من أكثر أنواع كوفيد مراوغة للمناعة حتى الآن.

ويبدو أن الفيروس قد تطور بطريقة تسمح له بالالتفاف حول بعض الخطوط الأمامية لنظام الدفاع المناعي، ومع ذلك، فإنه الاستجابة المناعية أكثر دقة بكثير لتنخدع بتحور الفيروس.

متغير XBB من كورونا يتسم بالهروب المناعي

ظهور XBB لأول مرة 

تم اكتشاف المتغير الحديث لأول مرة في كلكاتا، الهند، في أغسطس 2022، وانتشر في 26 دولة حتى الآن.

ويتوقع الأطباء أن يصبح XBB السلاسة المهيمنة، ففي غضون تسعة أيام، تم الإبلاغ عن 65 حالة جديدة من المتغير في جميع أنحاء الهند، ثم في الفترة من 14 إلى 23 أكتوبر، قفز عدد حالات الإصابة من 71 إلى 136، حسبما ذكرت صحيفة The Times of India.

متغير XBB من كورونا يتسم بالهروب المناعي

أهمية اللقاحات لمكافحة XBB 

وقال البروفيسور جيريمي كاميل، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ولاية لويزيانا، الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو أولئك الذين أُصيبوا سابقًا بأوميكرون لديهم خطوط دفاع قوية.

وتابع: يتعمد الفيروس الالتفاف حول الأجسام المضادة في الجسم، لكن المناعة لديها أسلحة أخرى مثل الخلايا التائية والخلايا البائية، كما أن الأشخاص المصابون سابقًا لديهم أيضًا خلايا مناعية إضافية موجودة في الجهاز التنفسي.

متغير XBB من كورونا يتسم بالهروب المناعي

وقالت العالمة واختصاصية الأوبئة كاتلين جيتيلينا: المتغيرات الجديدة التي ظهرت سابقًا كانت تعني بالفعل أننا سنرى المزيد من تحورات الفيروس وبالتالي المزيد من الإصابات، لكن اللقاحات تقوم بعمل جيد في الحفاظ على سلامة الأشخاص من التقاط العدوى الشديدة والوفاة منها.

خلق سلالة جديدة من كورونا

ويُذكر أن باحثين أمريكيين قد طوروا نوعًا جديدًا من سلالة كورونا القاتلة في أحد المختبرات، مكررين بذلك نوع التجارب التي يعتقد كثيرون أنها كانت وراء انتشار الوباء من البداية، وهذا المتغير الجديد طورته جامعة بوسطن وهو مزيج يجمع بين سلالة أوميكرون وفيروس ووهان الأصلي، ولديه معدلات قتل تصل إلى 80%، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مفاجأة صادمة

وتمثل هذه الأنباء بشأن استمرار التجارب مفاجأة صادمة للعديدين، وهي تثير المخاوف بسبب أن الدراسات المماثلة السابقة سبق أن أدت إلى تفشي مرض كورونا (كوفيد-19) العالمي.

واستخرج فريق من الباحثين من بوسطن وفلوريدا بروتين أوميكرون الذي يحتوي على العشرات من الطفرات الذي جعلته شديد العدوى، وتم ربطه بالسلالة الأصلية التي ظهرت لأول مرة في ووهان في بداية الوباء، وأطلقوا عليه اسم أوميكرون S.

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