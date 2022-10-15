محطات في حياة العالم ممدوح العنزي

أنجز الماجستير في سنة واحدة محققاً رقماً قياسياً..

د.ممدوح العنزي يتحدث لياهلا عن رحلته العلمية من البداية حتى تم اختياره ضمن قائمة 2% لأفضل العلماء في العالم@MamdouhAlenezi@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XxXAuvIIAJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 15, 2022

أسباب اختياره

أبرز التحديات

مناصب علمية

كشف الدكتور ممدوح العنزي، أستاذ هندسة البرمجيات وعميد التطوير وضمان الجودة بجامعة الأمير سلطان، أسباب اختياره ضمن قائمة 2% لأفضل العلماء في العالم عن دوره في تطوير تطبيق سكايب.قال العنزي في لقائه له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية: إن سبب الاختيار هو قرب الجامعة من شركة مايكروسوفت التي تدعم الجامعة في البرمجيات والناحية البحثية فكانت تستخدم الجامعة في حل المشاكل. وعن دوره ومساهمته في تطبيق سكايب، أوضح العنزي أن مشاريع التخرج كانت على برنامج سكايب حيث يعتمد على تحسين جودة الصورة وزيادة المشاركة بين أكثر من جهة وأكثر من فريق عمل. وتابع: “كان يوجد أكثر من شركة مع مايكروسوفت مثل شركة وول مارت التي تواجه تحدي الفواتير مثل فواتير المياه والكهرباء التي تتراكم أمام مدير الفروع وتعاونا مع شركة NEC لتطوير تطبيق إلكتروني على الموبايل لجمع كل البيانات إلى نافذة واحدة، وكان ذلك في بداية تطبيقات الموبايل”. وأدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية اسم الدكتور ممدوح مفلح العنزي ضمن قائمة الجامعة لأفضل 2% من العلماء حول العالم.من جانب آخر، أوضح العنزي حجم التحديات التي واجهها منذ بداية دارسته في الجامعة ومرحلة البكالوريوس؛ حيث إن تخصص هندسة البرمجيات لم يكن موجودًا ولا منتشرًا في هذا الوقت، وحذره البعض من الدراسة في هذا المجال المجهول بالنسبة لهم. وكشف العنزي عن شغفه بهندسة البرمجيات منذ سنوات وكان يعمل بها وتطويرها قبل دراستها بالفعل حيث درس علوم الحاسب وكان ذلك مع بداية دخول الإنترنت وبدأ بالفعل استخدم الإنترنت والتواصل مع الدول والبحث في مجال البرمجيات. وأشار إلى أنه أنهى دراسة الماجستير في عام واحد، وحقق بذلك رقمًا قياسيًّا، وكما هو الحال في الدكتوراه أيضًا.يشغل الدكتور ممدوح العنزي حاليًّا منصب عميد ضمان الجودة والتطوير في جامعة الأمير سلطان. وحصل الدكتور العنزي على درجة الماجستير من جامعة ديبول ودرجة الدكتوراه من جامعة ولاية داكوتا الشمالية في 2011 و2014، على التوالي. الدكتور العنزي هو أستاذ مشارك في هندسة البرمجيات مع التركيز في التدريس على هندسة البرمجيات وأمن البرمجيات. كما شارك في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية ومجالس تحرير المجلات ذات السمعة الطيبة، ولديه خبرة واسعة في تطبيق تقنيات التنقيب عن البيانات والتعلم الآلي لحل مشاكل هندسة البرمجيات.