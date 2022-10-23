محمد بن سلمان للاعبي المنتخب: المجموعة صعبة والعبوا مرتاحين

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول موسم الدرعية يلفت أنظار العالم وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم
استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م، المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
#فيديو | #ولي_العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.#صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 23, 2022
وقال ولي العهد خلال استقبالهم في مكتبه بجدة، اليوم: “ألف مبروك التأهل، وعارف أن مجموعتنا صعبة في هذه السنة بكأس العالم، وما أحب أتوقع أننا نتعادل أو نفوز ولكن اللي أقوله لكم، فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة؛ لأن المجموعة صعبة وفيها أقوى فرق العالم، ونبغي تلعبون لعبكم المريح والمؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل”.
وتابع الأمير محمد بن سلمان: “ما أبغي أي حد يكون تحت ضغط نفسي يؤثر على أدائكم الطبيعي”.
من جهته، قال الأمير عبدالعزيز: إن الفريق سيكون على قدر المسؤولية وسيبذلون أقصى الجهد لتقديم صورة مشرفة للمملكة، ليرد عليه ولي العهد بالقول: “يهمني يستمتعون في الثلاث مباريات، موفقين إن شاء الله ودعواتنا معكم ونتابع كل شيء أولًا بأول”.