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محمد بن سلمان للاعبي المنتخب: المجموعة صعبة والعبوا مرتاحين

2022-10-23 الساعة 11:48
محمد بن سلمان للاعبي المنتخب: المجموعة صعبة والعبوا مرتاحين
المواطن - الرياض

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م، المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

مجموعة صعبة:

وقال ولي العهد خلال استقبالهم في مكتبه بجدة، اليوم: “ألف مبروك التأهل، وعارف أن مجموعتنا صعبة في هذه السنة بكأس العالم، وما أحب أتوقع أننا نتعادل أو نفوز ولكن اللي أقوله لكم، فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة؛ لأن المجموعة صعبة وفيها أقوى فرق العالم، ونبغي تلعبون لعبكم المريح والمؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل”.

 

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “ما أبغي أي حد يكون تحت ضغط نفسي يؤثر على أدائكم الطبيعي”.

دعواتنا معكم:

من جهته، قال الأمير عبدالعزيز: إن الفريق سيكون على قدر المسؤولية وسيبذلون أقصى الجهد لتقديم صورة مشرفة للمملكة، ليرد عليه ولي العهد بالقول: “يهمني يستمتعون في الثلاث مباريات، موفقين إن شاء الله ودعواتنا معكم ونتابع كل شيء أولًا بأول”.

 

 

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