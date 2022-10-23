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قدم للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم

محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري

2022-10-23 الساعة 11:09
محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري
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المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة، اليوم، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

تهنئة ولي العهد:

وقدم سمو ولي العهد للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهًا بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل؛ وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي.

وطالب سمو ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.
فيما رفع سمو وزير الرياضة الشكر لسمو ولي العهد على الدعم المتواصل، منوهًا بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا بقدر المسؤولية، متأملاً إن شاء الله أن يكملوا هذه المسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى حرص اللاعبين على تقديم أفضل جهد يليق باسم المملكة.

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