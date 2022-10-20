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محمد رمضان يستفز جمهوره

2022-10-20 الساعة 3:28
محمد رمضان يستفز جمهوره
المواطن - متابعة

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لا يتوقف الفنان المصري محمد رمضان عن إثارة الجدل ولفت الأضواء إليه، ليتصدر من الحين إلى الآخر محركات البحث.

صابونة محمد رمضان

وفي أحدث ظهور له ظهر الفنان المصري وهو يتفاخر بامتلاكه أغلى صابونة في العالم، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو عاري الصدر وقال: اليوم أهديت لي هدية غريبة جدًا .. أغلى صابونة في العالم .. صابونة من الذهب عيار 24″.

انتقادات حادة

وانتقد المتابعون مثل هذه السلوكيات التي تنم، عن عدم احترامه للجمهور حيث اعتاد على الظهور شبه عاري ودائمًا ما يتحدث عن امتلاكه أغلى سيارة واغلى معجون أسنان وأغلى صابونة .. الخ.

وقالت إحدى المغردات على تويتر:”هو ليش دايما يطلع من غير هدوم”. وأضافت مغردة أخرى:” هذه مشكلة حديثين النعمة”.

أزمات متكررة

وكان رمضان تعرض لعدة أزمات بعد أن تم إلغاء 3 حفلات له في شهر واحد إحداهن في الإسكندرية بعد حملة شعبية انتشرت بشكل واسع لمقاطعة حفلاته.

وتتشابك القضايا التي يظهر فيها رمضان سواء داخل الوسط الفني مثل المشكلة التي حدثت بينه وبين الفنانة بشرى قبل عدة سنوات والمشكلة التي ورط فيها أحد الطيارين وغيرها من المشاكل.

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