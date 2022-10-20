محمد رمضان يستفز جمهوره

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية
لا يتوقف الفنان المصري محمد رمضان عن إثارة الجدل ولفت الأضواء إليه، ليتصدر من الحين إلى الآخر محركات البحث.
وفي أحدث ظهور له ظهر الفنان المصري وهو يتفاخر بامتلاكه أغلى صابونة في العالم، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو عاري الصدر وقال: اليوم أهديت لي هدية غريبة جدًا .. أغلى صابونة في العالم .. صابونة من الذهب عيار 24″.
وانتقد المتابعون مثل هذه السلوكيات التي تنم، عن عدم احترامه للجمهور حيث اعتاد على الظهور شبه عاري ودائمًا ما يتحدث عن امتلاكه أغلى سيارة واغلى معجون أسنان وأغلى صابونة .. الخ.
وقالت إحدى المغردات على تويتر:”هو ليش دايما يطلع من غير هدوم”. وأضافت مغردة أخرى:” هذه مشكلة حديثين النعمة”.
وكان رمضان تعرض لعدة أزمات بعد أن تم إلغاء 3 حفلات له في شهر واحد إحداهن في الإسكندرية بعد حملة شعبية انتشرت بشكل واسع لمقاطعة حفلاته.
وتتشابك القضايا التي يظهر فيها رمضان سواء داخل الوسط الفني مثل المشكلة التي حدثت بينه وبين الفنانة بشرى قبل عدة سنوات والمشكلة التي ورط فيها أحد الطيارين وغيرها من المشاكل.