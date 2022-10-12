مختص بلغة الجسد يفاجئ مذيعة بتحليل شخصيتها

"حسسني إنه زوجي"..



منيف بن دمخ المختص في تحليل لغة الجسد بالفراسة : يفاجيء ريم بساطي بتحليل شخصيتها @ReemBusati@iro2a#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fE2o30xjjF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022

تحليل صادم

إحراج

فاجأ منيف بن دمخ المختص في تحليل لغة الجسد بالفراسة، ريم بساطي مذيعة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” بتحليل شخصيتها.وطلبت ريم من المختص في تحليل لغة الجسد أن يحلل شخصيتها على الهواء مباشرة، لكن رفض “بن دمخ” أن يخبرها بتحليله لشخصيتها. لكن المذيعة أصرت قائلة له “قولي الحقيقة أمام الجميع على الملأ”، فرد عليها: “كل إنسان فيه إيجابي وسلبي، وأنتِ عندك نسبة ملل مفاجئ غير طبيعية”.فضحكت المذيعة بعد شعورها بالإحراج قائلة: “حسسني كأنه زوجي، على فجأة إداني هي.. علشان كده بشغل نفسي بأشياء”. لترد زميلتها: “الموضوع محرج، أنا كنت بسأله وتراجعت”.