مختص بلغة الجسد يفاجئ مذيعة بتحليل شخصيتها

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"حسسني إنه زوجي"..— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2022
منيف بن دمخ المختص في تحليل لغة الجسد بالفراسة : يفاجيء ريم بساطي بتحليل شخصيتها @ReemBusati@iro2a#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fE2o30xjjF