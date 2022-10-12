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شعرت بالإحراج والضحك

مختص بلغة الجسد يفاجئ مذيعة بتحليل شخصيتها

2022-10-12 الساعة 7:08
مختص بلغة الجسد يفاجئ مذيعة بتحليل شخصيتها
المواطن - الرياض

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فاجأ منيف بن دمخ المختص في تحليل لغة الجسد بالفراسة، ريم بساطي مذيعة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” بتحليل شخصيتها.

تحليل صادم

وطلبت ريم من المختص في تحليل لغة الجسد أن يحلل شخصيتها على الهواء مباشرة، لكن رفض “بن دمخ” أن يخبرها بتحليله لشخصيتها. لكن المذيعة أصرت قائلة له “قولي الحقيقة أمام الجميع على الملأ”، فرد عليها: “كل إنسان فيه إيجابي وسلبي، وأنتِ عندك نسبة ملل مفاجئ غير طبيعية”.

إحراج

فضحكت المذيعة بعد شعورها بالإحراج قائلة: “حسسني كأنه زوجي، على فجأة إداني هي.. علشان كده بشغل نفسي بأشياء”. لترد زميلتها: “الموضوع محرج، أنا كنت بسأله وتراجعت”.
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