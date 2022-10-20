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احتجاجًا على تردي الأوضاع

مزارعون فرنسيون يغلقون المدن بروث الحيوانات

2022-10-20 الساعة 6:02
مزارعون فرنسيون يغلقون المدن بروث الحيوانات
المواطن - متابعة

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اعتراضًا منهم على تردي الأوضاع الاقتصادية، قام المزارعون في فرنسا، اليوم الخميس، بإغلاق ميادين المدن الكبرى بروث الحيوانات، ليواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في مايو الماضي.

احتجاجات واسعة

يأتي ذلك بعد خروج آلاف الأشخاص في احتجاجات واسعة بشوارع العاصمة باريس، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وإضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء عديدة بفرنسا.

الاضطرابات التي تشهدها فرنسا تأتي وسط أجواء سياسية متوترة؛ إذ تستعد الحكومة لإقرار ميزانية 2023 باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تمكنها من اجتياز تصويت في البرلمان.

المظاهرات نظمتها أحزاب اليسار الفرنسية المعارضة لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وللمطالبة بزيادة الرواتب.

انتخابات مبكرة

الاحتجاجات العارمة التي تشهدها فرنسا قد تُدخل البلاد في انتخابات مبكرة على خلفية هذه التداعيات، حيث هددت المعارضة من اليمين واليسار والاشتراكيين أيضًا بأنه حال الإقدام على استخدام الصلاحيات الدستورية الاستثنائية فإنهم سيقدمون على سحب الثقة وسيطيحون بالحكومة ما قد يدفع ماكرون إلى حل البرلمان.

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