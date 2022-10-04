مسلي: سأوضح موقفنا بالأدلة بعد قرار مركز التحكيم

أكد رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، أنه سيوضح موقف العالمي في أزمة مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.
تعليق الإيقاف:
وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وأثار هذا القرار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
مسلي يعلق على أزمة حمدالله:
وعلق مسلي آل معمر، قائلًا: “بالوثائق والأدلة سأوضح موقف النصربشكل صريح بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، والهدف هو مصلحة الرياضة السعودية”.
وتابع رئيس نادي النصر تصريحاته في هذه الأزمة لـSSC، قائلًا: “إيقاف عبدالرزاق حمدالله ليس فيه فائدة للعالمي، ولم نقم بعمل أي شيء ضد نادي الاتحاد”.
وفي السياق ذاته، علق هتان النجار على تصريحات مسلي، قائلًا: “يبدو بأن آل معمر كأنما يشكل ورقة ضغط على مركز التحكيم قبل إصدار القرار النهائي في قضية حمدالله أو أن وصل له خبر بأن القضية تسير لصالح نادي الاتحاد”.