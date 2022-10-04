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بسبب أزمة عبدالرزاق حمدالله

مسلي: سأوضح موقفنا بالأدلة بعد قرار مركز التحكيم

2022-10-04 الساعة 12:43
مسلي: سأوضح موقفنا بالأدلة بعد قرار مركز التحكيم
المواطن - مروة نبيل

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أكد رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، أنه سيوضح موقف العالمي في أزمة مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.

تعليق الإيقاف:

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وأثار هذا القرار حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

مسلي يعلق على أزمة حمدالله:

وعلق مسلي آل معمر، قائلًا: “بالوثائق والأدلة سأوضح موقف النصر بشكل صريح بعد قرار مركز التحكيم الرياضي، والهدف هو مصلحة الرياضة السعودية”.
عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad
وتابع رئيس نادي النصر تصريحاته في هذه الأزمة لـSSC، قائلًا: “إيقاف عبدالرزاق حمدالله ليس فيه فائدة للعالمي، ولم نقم بعمل أي شيء ضد نادي الاتحاد”. وفي السياق ذاته، علق هتان النجار على تصريحات مسلي، قائلًا: “يبدو بأن آل معمر كأنما يشكل ورقة ضغط على مركز التحكيم قبل إصدار القرار النهائي في قضية حمدالله أو أن وصل له خبر بأن القضية تسير لصالح نادي الاتحاد”.
عبدالرزاق حمدالله 1 - الاتحاد
حمدالله – المصدر @ittihad
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