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بفضل دعم القيادة

مشاعل الشميمري: مستقبل الفضاء بالمملكة باهر

2022-10-13 الساعة 6:09
مشاعل الشميمري: مستقبل الفضاء بالمملكة باهر
المواطن - الرياض

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أكدت المهندسة مشاعل الشميمري نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، أنها ترى مستقبل الفضاء بالمملكة “مستقبل باهر” بفضل الدعم من القيادة الحكيمة.

تنمية قطاع الفضاء

وأضافت الشميمري خلال حديثها ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن المملكة مهتمة اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الفضاء، نظرًا لأنها تود أن تكون من أكبر الدول المؤثرة فيه. وتابعت “لذلك هناك دعم من القيادة الحكيمة لتوسيع وتنمية الكوادر والقطاع والبناء بالقطاع، فضلًا عن المشاركة وأن يكون لنا كلمة حتى نكون مؤثرين”.

أكبر الدول المؤثرة

وأعربت عن تمنياتها برؤية المزيد من الرجال والنساء العاملين في قطاع الفضاء بأوسع أبوابه، وأن تكون المملكة من أكبر الدول التي لديها أهداف وروية عميقة المدى في هذا القطاع.  
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