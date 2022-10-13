مشاعل الشميمري: مستقبل الفضاء بالمملكة باهر

م.مشاعل الشميمري (نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية): أرى مستقبل الفضاء في السعودية "مستقبل باهر" بفضل الدعم من القيادة الحكيمة @MAshemimry@Mas_91_#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NDpvM0cGbV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2022

تنمية قطاع الفضاء

أكبر الدول المؤثرة

أكدت المهندسة مشاعل الشميمري نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، أنها ترى مستقبل الفضاء بالمملكة “مستقبل باهر” بفضل الدعم من القيادة الحكيمة.وأضافت الشميمري خلال حديثها ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن المملكة مهتمة اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الفضاء، نظرًا لأنها تود أن تكون من أكبر الدول المؤثرة فيه. وتابعت “لذلك هناك دعم من القيادة الحكيمة لتوسيع وتنمية الكوادر والقطاع والبناء بالقطاع، فضلًا عن المشاركة وأن يكون لنا كلمة حتى نكون مؤثرين”.وأعربت عن تمنياتها برؤية المزيد من الرجال والنساء العاملين في قطاع الفضاء بأوسع أبوابه، وأن تكون المملكة من أكبر الدول التي لديها أهداف وروية عميقة المدى في هذا القطاع.