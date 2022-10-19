مشجعان ينطلقان من فرنسا إلى الدوحة بدراجتيهما

قاد اثنان من مشجعي كرة القدم المتحمسين دراجتيهما، من فرنسا إلى قطر؛ لتشجيع منتخبهم في مونديال كأس العالم 2022 الذي ينطلق الشهر المقبل.

وبحسب وكالة رويتر، فقد غادر كل من غادر مهدي بالاميسا، مخرج أفلام وثائقية، وغابرييل مارتن، منتج تلفزيوني، ملعب فرنسا في 20 أغسطس وقطعا نحو 5000 كيلومتر على دراجتيهما.

وجاء الثنائي بالفكرة عندما كانا يتنقلان بالدراجة إلى إيطاليا للمشاركة في مباراة في دوري الأمم العام الماضي، ويأملان الآن في إكمال رحلتهما الطويلة قبل مباراة فرنسا الافتتاحية أمام أستراليا في 22 نوفمبر.

وقال بالاميسا، 26 عامًا لرويترز في حوار اليوم: بهذه الرحلة يمكننا تعزيز فكرة التنقل المستدام، وهي طريقة للسفر تظهر للناس أنه يمكن الحصول على الكثير من المغامرات بشكل أفضل للشخص والكوكب.

ووصل راكبا الدراجات اليوم إلى الأردن هذا الأسبوع، وسيعبران إلى السعودية بعد ذلك قبل الوصول إلى الدوحة.

وقال مارتن إن التعامل مع مختلف التضاريس في الرحلة التي استغرقت ثلاثة أشهر كان مهمة صعبة، مضيفًا: التحدي الرئيسي هو قطع مسافة كبيرة، في بعض الأحيان يكون الطريق مسطحًا ولكن في بعض الأحيان ينبغي التسلق لمسافات بعيدة.

منتخب فرنسا والسعودية في المونديال

أوقعت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة أمام الدنمارك وتونس وأستراليا، وفي الوقت نفسه، جاءت السعودية في واحدة من أقوى المجموعات وهي المجموعة الثالثة، وسيواجه نظيره الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، والبولندي بقيادة هدافه روبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى المنتخب المكسيكي.