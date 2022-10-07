مطالب بطرد هالاند من إنجلترا !

أرقام هالاند حاليًّا:

طالب العديد من مشجعي كرة القدم الإنجليزية، البرلمان البريطاني بطرد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من المملكة المتحدة على خلفية ما يقدمه من أداء مميز مع مان سيتي.النجم النرويجي صاحب الـ22 عامًا سجّل حتى الآن 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع السيتي بعد مرور 8 جولات، كما أحرز 5 أهداف بعد مرور 3 جولات في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.وانتشر عبر “تويتر” صورة الالتماس المقدم للبرلمان البريطاني حيث طالبت فئات عريضة من جماهير الأندية المنافسة لـ مان سيتي، بترحيل اللاعب النرويجي بعد وصفه بـ الإنسان الآلي، بسبب ما يقدمه من أداء خرافي. وقيل: إن أكثر من مليوني و800 ألف شخص بريطاني وقعوا على الالتماس لترحيله خارج إنجلترا. اللاعب النرويجي وُلد في يوليو من عام 2000 في مدينة ليدز بإنجلترا، لكنه فضّل تمثيل منتخب النرويج مثل والده. وسبق لـ هالاند اللعب في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني قبل الانضمام لـ مانشستر سيتي.