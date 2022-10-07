Icon

مقيمة أمريكية: السعودية آمنة أكثر من بلادي Icon الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
يقدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتي

مطالب بطرد هالاند من إنجلترا !

2022-10-07 الساعة 9:58
مطالب بطرد هالاند من إنجلترا !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

طالب العديد من مشجعي كرة القدم الإنجليزية، البرلمان البريطاني بطرد اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من المملكة المتحدة على خلفية ما يقدمه من أداء مميز مع مان سيتي.

أرقام هالاند حاليًّا:

النجم النرويجي صاحب الـ22 عامًا سجّل حتى الآن 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع السيتي بعد مرور 8 جولات، كما أحرز 5 أهداف بعد مرور 3 جولات في دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا. مان سيتي ضد كوبنهاغن وانتشر عبر “تويتر” صورة الالتماس المقدم للبرلمان البريطاني حيث طالبت فئات عريضة من جماهير الأندية المنافسة لـ مان سيتي، بترحيل اللاعب النرويجي بعد وصفه بـ الإنسان الآلي، بسبب ما يقدمه من أداء خرافي. وقيل: إن أكثر من مليوني و800 ألف شخص بريطاني وقعوا على الالتماس لترحيله خارج إنجلترا. اللاعب النرويجي وُلد في يوليو من عام 2000 في مدينة ليدز بإنجلترا، لكنه فضّل تمثيل منتخب النرويج مثل والده. وسبق لـ هالاند اللعب في صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني قبل الانضمام لـ مانشستر سيتي.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز
العالم

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز

العالم
لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...
السعودية اليوم

لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي
السعودية اليوم

الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي

السعودية اليوم
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
السعودية اليوم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

السعودية اليوم
منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف
الرياضة

منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف

الرياضة
لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

الرياضة
شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...
السعودية اليوم

شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...

السعودية اليوم
إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء
حصاد اليوم

إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه