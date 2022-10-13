Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
صحة وطب‎
ينقل الفيروسات

مطالب بمنع حب الخشوم : خطر

2022-10-13 الساعة 1:05
مطالب بمنع حب الخشوم : خطر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

طالب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، بإيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام خلال واجب العزاء.

حب الخشوم:

وقال الدكتور خالد النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، تابعتها “المواطن“: أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام على من تُعِزّون لعدة أسباب:

تساعد في نقل الفيروسات:

وتابع استشاري أمراض القلب الأسباب أنها عادة اجتماعية وليست دِينًا نتعبد الله به، كما أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة. وأضاف الدكتور خالد النمر: أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه.

مؤيدون:

وأثارت تغريدة الدكتور خالد النمر تفاعلًا كبيرًا، حيث رحب المواطنون برأيه، وقال متابعون: صدقت يا دكتور، ياما من الأمراض انتقلت بسبب هذه العادة السيئة. وأيد معلق آخر رأي النمر قائلًا: فعلًا صدقت وأحسنت، البعض لا زال في غفلة وأن هذا الطبع أو الصفة من مسببات نقل الأمراض وخاصة في هذه المنطقة الله يهدي الجميع ويكفيهم شر العدوى والأمراض.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه