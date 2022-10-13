مطالب بمنع حب الخشوم : خطر

طالب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، بإيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام خلال واجب العزاء. حب الخشوم: وقال الدكتور خالد النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، تابعتها “ المواطن “: أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام على من تُعِزّون لعدة أسباب: تساعد في نقل الفيروسات: وتابع استشاري أمراض القلب الأسباب أنها عادة اجتماعية وليست دِينًا نتعبد الله به، كما أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة. وأضاف الدكتور خالد النمر: أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه. مؤيدون: وأثارت تغريدة الدكتور خالد النمر تفاعلًا كبيرًا، حيث رحب المواطنون برأيه، وقال متابعون: صدقت يا دكتور، ياما من الأمراض انتقلت بسبب هذه العادة السيئة. وأيد معلق آخر رأي النمر قائلًا: فعلًا صدقت وأحسنت، البعض لا زال في غفلة وأن هذا الطبع أو الصفة من مسببات نقل الأمراض وخاصة في هذه المنطقة الله يهدي الجميع ويكفيهم شر العدوى والأمراض.