مطالب بمنع حب الخشوم : خطر

طالب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، بإيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام خلال واجب العزاء.
حب الخشوم:
وقال الدكتور خالد النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، تابعتها “المواطن
“: أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام على من تُعِزّون لعدة أسباب:
تساعد في نقل الفيروسات:
وتابع استشاري أمراض القلب الأسباب أنها عادة اجتماعية وليست دِينًا نتعبد الله به، كما أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة.
وأضاف الدكتور خالد النمر: أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تُقبّل أنفه.
مؤيدون:
وأثارت تغريدة الدكتور خالد النمر تفاعلًا كبيرًا، حيث رحب المواطنون برأيه، وقال متابعون: صدقت يا دكتور، ياما من الأمراض انتقلت بسبب هذه العادة السيئة.
وأيد معلق آخر رأي النمر قائلًا: فعلًا صدقت وأحسنت، البعض لا زال في غفلة وأن هذا الطبع أو الصفة من مسببات نقل الأمراض وخاصة في هذه المنطقة الله يهدي الجميع ويكفيهم شر العدوى والأمراض.