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لبرنامج الإدارة العامة التنفيذي

معهد الإدارة العامة يواصل التسجيل في إيفاد

2022-10-19 الساعة 5:30
معهد الإدارة العامة يواصل التسجيل في إيفاد
المواطن - الرياض

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يواصل معهد الإدارة العامة، تلقي طلبات الترشيح لبرنامج الدبلوم العالي “الإدارة العامة التنفيذي” (إيفاد).
وكان المعهد بدأ يوم الأحد 1444/3/20هـ، تلقي طلبات الترشيح مشيرًا إلى أن الدراسة في البرنامج ستكون خلال الفترة الصباحية.

برامج معهد الإدارة العامة

كما بدأ المعهد يوم الأحد الماضي أيضًا تسجيل منسوبي الأجهزة الحكومية للالتحاق بالبرامج التدريبية بالمعهد والمنفذة خلال الفصلين التدريبيين الثاني والثالث من العام 1444هـ.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين القدرات الإدارية والتحليلية اللازمة لتطبيق الممارسات الإدارية المتميزة بكفاءة وفعالية. ويتم تنفيذ البرنامج في الرياض وجدة على مدة 6 فصول تدريبية لتحقيق ما يلي. 1- يطبق مفاهيم الإدارة العامة الحديثة بسهولة ويسر. 2- يعد قادة إداريين ذوي كفاءة ومهارة لخدمة احتياجات القطاع الذي يعملون فيه بكفاءة وفاعلية. 3- يحقق التطور والتحسين المستمر لإيجاد ميزة تنافسية بين المنظمات في كافة القطاعات بسهولة ويسر. 4- يلم بالقواعد الأساسية (الأنظمة واللوائح والتعليمات) الواجب اتباعها ضمن مجالات العمل بسهولة ويسر. 5- يتعامل مع طرق التواصل الفعال بين كافة القطاعات وبين السلطة التي يتبع لها العاملون لتحقيق رؤية المملكة بدقة وإتقان. 6- يطبق منهجيات علمية حديثة ومعاصرة تحاكي المناهج العالمية في مجال إدارة العمل الإداري التنفيذي بكفاءة وفاعلية. 7- يطبق الممارسات في القيادة الإدارية المعاصرة بدقة وإتقان. 8- يحدد طرق التغيير والأطر والمنهجيات التي يجب اتباعها لتحقيق التميز المؤسسي بكفاءة وفاعلية. 9- يلم بالاستراتيجيات وإدارتها بما يكفل ملامسة الأهداف التنظيمية بدقة وإتقان.
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