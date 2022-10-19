مغردون يوجهون رسالة إلى صديقهم المفضل

تفاعل المغردون على موقع “تويتر” مع وسم “رسالة إلى صديقك المفضل”، موجهين العديد من الرسائل التي تباينت بين الشكر والعتاب والنصح إلى أصدقائهم الأحباء. شكر ودعوات وقالت إحدى المغردات موجهة رسالة إلى صديقتها “احذري من المنافقين والمُفرقين”، فيما قال مغرد: “أحب رفقتك في كل لحظة”. وتابع آخر “أتفهم هذه الصلابة التي يغلف بها حياته، لكي لا يلمس أحدًا مخاوفه فرفقًا بك يا صديقي”. وأشارت مغردة “شكرًا لـ اللي أحكي له بشاعة شعوري مليون مرة فاليوم ويسمعني بدون ملل وكأنه في كل مره يسمعني للمره الأولى”. عتاب فيما وجه آخر رسالة عتاب بالقول: “ليه تركتني بدون سبب”، بينما أعرب مغرد عن فخره لأنه كان دائمًا على أي حال ومع أي شخص الصديق الحقيقي. نصائح لاختيار الصديق فيما قدم حساب نصيحة لاختيار الأصدقاء، قائلًا: “صاحب من يظلك في الشدائد ويُسندك في النوائب فما الصاحب الوفي إلا كروح واحدة في جسد واحد تتألم بما يؤلمك وتفرح إذا سعدت”. كما قالت مغردة “الصداقة ليست تلك القائمة الطويلة بأسماء الأشخاص في هاتفي، بل هي في وجود أشخاص يساندوني في قوتي وضعفي في حياتي”.