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بسبب أزمته مع نادي النصر

مفاجأة سارة لـ حمدالله قبل إيقافه المحتمل

2022-10-20 الساعة 7:29
مفاجأة سارة لـ حمدالله قبل إيقافه المحتمل
المواطن - محمد سمعة

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يبدو أن المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب يُعد مفاجأة لمواطنه عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر.

وكان النجم المغربي تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر على خلفية فسخ عقده مع النصر وانضمامه لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا بتعليق العقوبة مؤقتًا يوم 7 سبتمبر الماضي.

حمدالله قد يشارك

بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المغربية فإن الركراكي سيضم النجم المغربي لقائمة أسود الأطلس التي تشارك بمونديال قطر.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم مع منتخبات “كندا، بلجيكا، كرواتيا”.

الاتحاد ضد ضمك - حمدان الشمراني

وكان الركراكي وجه تحذيرًا إلى حمدالله،  بعد استبعاده من قائمة الفريق المغربي لمعسكر سبتمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولية.

المدرب الركراكي قرر استبعاد لاعب الاتحاد من معسكر منتخب المغرب الذي أُقيم في إسبانيا، حيث تقابل منتخب المغرب مع منتخبي تشيلي وباراجواي وديًا في الشهر الماضي.

وقال الركراكي عن استبعاد مهاجم الاتحاد: لقد اتصلت بحمدالله، خلافًا لما كان عليه الحال رفقة المدربين السابقين الذي لم يتواصلوا معه، وقلت له إنه موقوف لـ4 أشهر، وعليه إيجاد حل لذلك، وقبل ثلاثة أيام عن كشف اللائحة، تم حل المشكلة”.

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