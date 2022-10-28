مفحط الباحة في قبضة رجال المرور

ألقت إدارة مرور منطقة الباحة القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في أرض فضاء مثيرًا للأتربة والغبار ومخالفًا بذلك أنظمة المرور للحفاظ على الأمن والسلامة.

تهديد سلامة الآخرين

وأعلن المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مرور منطقة الباحة ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.