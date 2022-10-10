منافسة خاصة بين المعيوف وكيم سيونج

تشهد مباراة الهلال والشباب اليوم منافسة خاصة بين حراسة المرمى عبدالله المعيوف والكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، حيث يطمح كل منهما في مواصلة التألق.
أرقام المعيوف وكيم سيونج:
وشارك عبدالله المعيوف مع الهلال في أول 6 جولات ضمن منافسات دوري روشن السعودي بمعدل 540 دقيقة، واهتزت شباكه مرتين، وقام بـ8 تصديات ناجحة، والتقطت الكرة مرتين، وشتت الكرة 3 مرات.
وشارك كيم سيونج مع الشباب في 6 مباريات بمعدل 540 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا، وقام بـ13 تصديًا ناجحًا، والتقت الكرة 3 مرات، وشتت الكرة مرتين، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي على “تويتر”.
مباراة الهلال والشباب:
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 8:30 مساء يوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما ينفرد الشباب بالصدارة برصيد 18 نقطة.