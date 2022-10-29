منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من المونديال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن منتخب تونس الأول لكرة القدم مهدد بالاستبعاد من بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر، قبل عدة أسابيع على انطلاقها.

منتخب تونس

وذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن الفيفا قد يستبعد منتخب نسور قرطاج من كأس العالم بسبب التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية بالبلاد.

وربما قد يصعد المنتخب الإيطالي بدلًا من نسور قرطاج في مونديال قطر، إذا تم استبعاد الفريق التونسي رسميًّا.

وتواجه كرة القدم التونسية فترة صعبة، بعد أن تم تأجيل بداية الدوري التونسي في آخر شهر سبتمبر الماضي، بسبب إعادة نادي هلال الشابة من جديد إلى دوري الدرجة الأولى رغم هبوطه إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، بقرار من المحكمة الرياضية الدولية، مما أدى لخلاف بين الاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة الرياضة بالبلاد.

منتخب تونس في المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم مع منتخبات أستراليا وفرنسا والدنمارك.