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المناخ يهدد مليار طفل

منظمة حقوقية: مليار طفل مهدد بالموت

2022-10-19 الساعة 6:17
منظمة حقوقية: مليار طفل مهدد بالموت
المواطن - متابعة

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حذرت منظمة كيدز رايتس (حقوق الأطفال) غير الحكومية، اليوم الأربعاء، من أن تداعيات التغير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي. وفي هذا السياق، أوضح مؤسس ورئيس المنظمة الحقوقية، ومقرها في هولندا، مارك دولارت، في بيان، أن مؤشر 2022 مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال. وقال: إن مناخًا يتغير بسرعة يهدد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية.

وفيات الأطفال

في موازاة ذلك، أشارت المنظمة في دراسة سنوية إلى أن جائحة كوفيد-19 كان لها أيضًا تأثير كبير على الأطفال، إذ إنهم حُرموا أحيانًا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، ما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. وأعرب دولارت عن أسفه لأنه لم يُحرَز تقدم كبير في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، وبالإضافة إلى ذلك تأثرت سبل عيشهم بشدة من جراء الجائحة. كذلك أوردت المنظمة هذه المعلومات في دراسة تُصدرها سنويًّا تحت اسم مؤشر حقوق الأطفال، وتصنف فيها 185 دولة وفقًا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناءً على بيانات الأمم المتحدة.

عواقب تغير المناخ

وتشمل عواقب تغير المناخ، الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي. ويمكن أن يؤثر تغير المناخ على الصحة والقدرة على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل، فيما يعد البعض أكثر عرضة لتأثيرات المناخ، مثل الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية الأخرى.
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