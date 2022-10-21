مواطنون عن التصوير داخل المدارس: ينتهك الخصوصية

أثنى مواطنون على تحذير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم بشأن إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها التعليمية، وتنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس من قبل المدرسين والمدرسات.

أجمل القرارات

وأدى تنامي التصوير داخل المدارس، في كثير من تلك الممارسات، إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق داخل المـدارس لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.

وقال المواطنون: إن هذا القرار من أجمل القرارات التي تم اتخاذها؛ لأنه ينتهك خصوصية الطلاب.

نشرها على السوشيال ميديا

ويقوم المعلمون بتصوير الطلاب داخل المدارس الابتدائية، ونشر صورهم على السوشيال ميديا.

وطالب المواطنون بضرورة استئذان أولياء الأمور قبل تصوير الأبناء، مؤكدين أن هذا القرار قديم ولكن تم التشديد عليه لأن هناك تسيبًا كبيرًا من بعض المدرسين والمدرسات الذين تجاوزوا في تصوير الطلاب والطالبات.

صدمة الآباء

وأعرب مواطنون عن صدمتهم من استغلال المعلمين لمهنتهم في تصوير الطلاب كمحتوى للسوشيال ميديا.