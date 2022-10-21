Icon

وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول Icon موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
المجتمع
بعد تنامي الظاهرة

مواطنون عن التصوير داخل المدارس: ينتهك الخصوصية

2022-10-21 الساعة 9:59
مواطنون عن التصوير داخل المدارس: ينتهك الخصوصية
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثنى مواطنون على تحذير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم بشأن إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها التعليمية، وتنامي ظاهرة التصوير داخل المدارس من قبل المدرسين والمدرسات.

أجمل القرارات

وأدى تنامي التصوير داخل المدارس، في كثير من تلك الممارسات، إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق داخل المـدارس لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.

وقال المواطنون: إن هذا القرار من أجمل القرارات التي تم اتخاذها؛ لأنه ينتهك خصوصية الطلاب.

نشرها على السوشيال ميديا

ويقوم المعلمون بتصوير الطلاب داخل المدارس الابتدائية، ونشر صورهم على السوشيال ميديا.

وطالب المواطنون بضرورة استئذان أولياء الأمور قبل تصوير الأبناء، مؤكدين أن هذا القرار قديم ولكن تم التشديد عليه لأن هناك تسيبًا كبيرًا من بعض المدرسين والمدرسات الذين تجاوزوا في تصوير الطلاب والطالبات.

صدمة الآباء

وأعرب مواطنون عن صدمتهم من استغلال المعلمين لمهنتهم في تصوير الطلاب كمحتوى للسوشيال ميديا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه