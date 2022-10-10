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بعد تعادل الشباب ضد الهلال

مورينو: ضياع ركلة الجزاء كان نقطة التحول

2022-10-10 الساعة 11:28
مورينو: ضياع ركلة الجزاء كان نقطة التحول
المواطن - مروة نبيل

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أكد مدرب الشباب، الإسباني فيسينتي مورينو، أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول، مشيرًا إلى إهدار الهلال لركلة الجزاء كان نقطة التحول.

مورينو يُعلق على المباراة:

وتحدث مورينو على مباراة الهلال ضد الشباب، قائلًا: “المباراة كانت قوية، في الشوط الأول أتيحت لنا فرص كانت كفيلة بتقدمنا بالنتيجة، لكن أهدرناها ومثل هذه الفرص قليلًا ما تعوض أمام فريق كبير مثل الهلال”.
دوري روشن السعودي
مباراة الشباب والهلال – المصدر spl
وتابع مورينو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء: “مباراة اليوم كانت ذات رتم عالٍ، خصوصًا أننا لعبنا عددًا من المباريات المتتالية، لكن بعزيمة اللاعبين استطاعوا الظهور بالشكل المطلوب منهم”. وعما إذا كانت ركلة جزاء الهلال الضائعة نقطة تحول في التعادل، علق مورينو قائلًا: “صحيح لو سجلت الجزائية لكانت ستصعب علينا اللقاء أكثر، لكن استغلينا ضياعها وسجلنا هدف التعادل”.
كيم سيونج وكارلوس جونيور
كيم سيونج بعد التصدي لركلة الجزاء – المصدر @SPL

الهلال ضد الشباب:

ولعب الهلال ضد الشباب، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بالتعادل بنتيجة 1/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الشباب الانفراد بالصدارة بعدما وصل رصيده إلى 19 نقطة.
الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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