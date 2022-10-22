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بعد تسريب الحلقة الأخيرة من الأول

موعد عرض الموسم الثاني من House of the Dragon

2022-10-22 الساعة 11:27
موعد عرض الموسم الثاني من House of the Dragon
المواطن - متابعة

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كشفت شبكة “HBO” الأمريكية، عن الموعد الرسمي لعرض الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon.

House of the Dragon

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon لن يُعرض العام الجديد، بل في صيف عام 2024، لصعوبة التصوير.

تسريب الحلقة الأخيرة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لـ House of the Dragon، فجر الاثنين المقبل، والذي تضمن 10 حلقات، تتراوح المدة الزمنية للحلقة ساعة كاملة.

وفوجئ محبو المسلسل بتسريب الحلقة الأخيرة من الموسم الأول موعد عرضها الأصلي.

ويعتمد المسلسل على رواية “النار والدم” للكاتب الأمريكي جورج آر آر مارتن، وهو من بطولة الفنان الإنجليزي بادي كونسيدين، الذي يجسد دور الملك “فيسريس تارجاريان”، والفنان مات سميث الذي يجسد دور الأمير “دايمون تارجاريان” الأخ الأصغر للملك.

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