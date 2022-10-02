موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية

رصد موقع Travel Pulse الكندي، المختص بالسياحة والسفر، مواقع سياحية سعودية واصفًا إياها بالعجائب التراثية والطبيعية المتنوعة والتي تمزج بين العالم الحديث والقديم.
10 عجائب سياحية سعودية
يوضح معرض الصور التالي عددًا قليلًا من الفرص العديدة التي توفرها السعودية لزوارها ومنها ما يلي:
1- الأحساء
الأحساء هي واحة صحراوية كبيرة في المملكة تم الاعتراف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وقد كانت مركزًا للتجار والقوافل التي تعبر طرق التجارة القديمة للبلاد منذ آلاف السنين.
2- العلا
تعد العلا مركزًا للمغامرات حيث تقدم عددًا من التجارب للزوار والتي تشمل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات ومراقبة النجوم وتسلق الصخور وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
3- جبال عسير
لفت الموقع الكندي إلى أن الصورة الذهنية عن المملكة غالبًا ما تقتصر على رمال الصحراء والجمال وأحيانًا ناطحات السحاب الفضية، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن جبال عسير تظهر جانبًا آخر من السعودية وذلك مع وجود المساحات الخضراء الغنية والقمم العالية التي تمتد بشكل موازٍ للبحر الأحمر.
4- الطريف الدرعية
كانت منطقة الطريف ذات يوم مقرًا للحكم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتُعد رمزًا لتاريخ المملكة الغني.
5- كورنيش جدة
يمتلئ كورنيش جدة بمناطق الترفيه والمنحوتات الضخمة كما يتضمن واحدة من أكبر النوافير في العالم وهي نافورة الملك فهد.
6- البلد، جدة
يعود تاريخ هذه المدينة القديمة التاريخية إلى القرن السابع، وكانت بمثابة مركز المدينة والقلب النابض لمدينة جدة.
7- المسجد العائم بجدة
مسجد الرحمة والمعروف أيضًا باسم المسجد العائم، يقع في جدة على حافة طريق الكورنيش في البحر الأحمر، وهو متصل بالشاطئ بواسطة ممر، وقد شيد عام 1985، وهو أحد أكثر المساجد زيارة في المدينة.
8- حافة العالم
تُعرف حافة العالم أيضًا باسم جبل فهرين وهي واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في السعودية، حيث يوفر إطلالة متواصلة على الأفق من منحدرات ارتفاعها 300 متر.
9- برج المملكة بالرياض
يمكن للمسافرين الحصول على مناظر لا تصدق للمدينة من برج المملكة الشهير في الرياض وجسره العلوي، ومن الممكن أيضًا رؤية البرج مضاءً في الليل.
10- شاطئ أملج
يُعرف شاطئ أملج باسم مالديف السعودية، ويضم العديد من الينابيع الطبيعية وبسبب مياهه الفيروزية الصافية يُعد المكان المثالي لمشاهدة المخلوقات البحرية المتنوعة في بيئتها الطبيعية.