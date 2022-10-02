Icon

كاتبة لـ الثقافة: لماذا تجاهلتم دعوة كبار المثقفين والأدباء؟! Icon السجن 20 عامًا لمزوري محررات رسمية Icon حافلات الرياض بلا ركاب منذ عام ! Icon سكني يكشف 6 شروط لنقل المديونية Icon برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة  Icon بدر بن عبدالمحسن يوقّع مجموعة الأعمال الشعرية Icon الأمن العام يطيح بعصابات السرقة وتزييف الأموال Icon مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين  Icon ريما بنت بندر تستعرض مستهدفات المملكة في تمكين الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
من حافة العالم إلى أملج

موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية

2022-10-02 الساعة 3:47
موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

رصد موقع Travel Pulse الكندي، المختص بالسياحة والسفر، مواقع سياحية سعودية واصفًا إياها بالعجائب التراثية والطبيعية المتنوعة والتي تمزج بين العالم الحديث والقديم.

10 عجائب سياحية سعودية 

يوضح معرض الصور التالي عددًا قليلًا من الفرص العديدة التي توفرها السعودية لزوارها ومنها ما يلي:

1- الأحساء

الأحساء هي واحة صحراوية كبيرة في المملكة تم الاعتراف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وقد كانت مركزًا للتجار والقوافل التي تعبر طرق التجارة القديمة للبلاد منذ آلاف السنين. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية 

2- العلا

تعد العلا مركزًا للمغامرات حيث تقدم عددًا من التجارب للزوار والتي تشمل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات ومراقبة النجوم وتسلق الصخور وغيرها من الأنشطة المتنوعة. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية 

موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية - المواطن

3- جبال عسير

لفت الموقع الكندي إلى أن الصورة الذهنية عن المملكة غالبًا ما تقتصر على رمال الصحراء والجمال وأحيانًا ناطحات السحاب الفضية، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن جبال عسير تظهر جانبًا آخر من السعودية وذلك مع وجود المساحات الخضراء الغنية والقمم العالية التي تمتد بشكل موازٍ للبحر الأحمر. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية 

4- الطريف الدرعية

كانت منطقة الطريف ذات يوم مقرًا للحكم، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتُعد رمزًا لتاريخ المملكة الغني.

5- كورنيش جدة

يمتلئ كورنيش جدة بمناطق الترفيه والمنحوتات الضخمة كما يتضمن واحدة من أكبر النوافير في العالم وهي نافورة الملك فهد. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية - المواطن

6- البلد، جدة 

يعود تاريخ هذه المدينة القديمة التاريخية إلى القرن السابع، وكانت بمثابة مركز المدينة والقلب النابض لمدينة جدة.

 7- المسجد العائم بجدة

مسجد الرحمة والمعروف أيضًا باسم المسجد العائم، يقع في جدة على حافة طريق الكورنيش في البحر الأحمر، وهو متصل بالشاطئ بواسطة ممر، وقد شيد عام 1985، وهو أحد أكثر المساجد زيارة في المدينة. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية - المواطن

8- حافة العالم

تُعرف حافة العالم أيضًا باسم جبل فهرين وهي واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في السعودية، حيث يوفر إطلالة متواصلة على الأفق من منحدرات ارتفاعها 300 متر. موقع كندي يرصد 10 عجائب بـ السعودية 

9- برج المملكة بالرياض

يمكن للمسافرين الحصول على مناظر لا تصدق للمدينة من برج المملكة الشهير في الرياض وجسره العلوي، ومن الممكن أيضًا رؤية البرج مضاءً في الليل.

10- شاطئ أملج 

يُعرف شاطئ أملج باسم مالديف السعودية، ويضم العديد من الينابيع الطبيعية وبسبب مياهه الفيروزية الصافية يُعد المكان المثالي لمشاهدة المخلوقات البحرية المتنوعة في بيئتها الطبيعية.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل
العالم

بوريل: انتهاء الحرب في أوكرانيا شبه مستحيل

العالم
حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن
آخر الاخبار

حكام المونديال يغيبون عن دوري روشن

آخر الاخبار
وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
حصاد اليوم

وظائف لدى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

حصاد اليوم
8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا
الرياضة العالمية

8 مباريات غدًا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة العالمية
خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...
صحة وطب‎

خطر كبير في منزلك إذا شممت رائحة...

صحة وطب‎
انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا
السعودية اليوم

انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات غدًا

السعودية اليوم
محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح
الرياضة

محمد الهويش حكمًا لـ مباراة الهلال والفتح

الرياضة
الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...
العالم

الدفاع البريطانية: هجوم أوكرانيا بخاركيف وضع روسيا...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه