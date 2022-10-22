موقف طريف لـ إعلامي مصري مع ديك مزعج

أجرى الإعلامي المصري جابر القرموطي، جولة بقرية “نجع عون” بمحافظة البحيرة، كإحدى القرى المنتجة، عبر برنامجه “مانشيت” الذي يقدمه على قناة “CBC”.



أشار القرموطي إلى أن مصر بها 4700 قرية، يتبعها 26 ألف نجع وكفر، وستكون هناك جولات على كل القرى المنتجة في مصر، موضحًا أن “نجع عون”، تحولت من القرى الأكثر فقرًا إلى الأكثر إنتاجًا مع الاكتفاء الذاتي.

ديك:

في لقطة طريفة، أعرب الإعلامي جابر القرموطي، عن انزعاجه من “ديك” يصدر أصواتًا عالية، خلال جولة بقرية “نجع عون”، فيما أمسك الأهالي بالديك، الذي التقطه “القرموطي” موجهًا حديثه له بدعابة: “تعالى، هو اللي عامل دوشة ده، خلاص مش هندبحك، خش على مدير الإنتاج والمخرجين”.