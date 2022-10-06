ميزة إضافة الفيديو والصور المتحركة تصل تويتر

التحديث الجديد لتويتر تقدر تضيف فيديو و أكثر من صورة في تغريدة وحده مثل كذا ✌🏻 pic.twitter.com/IXVhfWshGP — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) October 5, 2022

ميزة جديدة في تويتر:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول ميزة إضافة الفيديو والصور المتحركة لتطبيق تويتر.وقال السبيعي: “خاصية جميلة وصلت لتويتر، الآن يمكن إضافة صورة وفيديو وصور متحركة.. في تغريدة واحدة”. وأضاف عبدالله السبيعي: “التحديث الجديد لتويتر تقدر من خلاله إضافة مقطع فيديو وأكثر من صورة في تغريدة واحدة بكل سهولة”.