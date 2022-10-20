ميغان ماركل تدعم نساء إيران بمواجهة الملالي

تحدثت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، عن الثورة التي تقودها النساء في إيران خلال حدث نظمته منصة سبوتيفاي في لوس أنجلوس، وقد ارتدت قميصًا أسود يحمل شعار الاحتجاجات حيث كُتب عليه: نساء، حياة، حرية، وجاء ذلك مكتوبًا بالفارسية للفت الانتباه إلى الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وحضرت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، الحدث إلى جانب ماندانا دياني، رئيسة مؤسسة Archewell الخيرية التي أسستها دوقة ساسكس وزوجها، وأشلي مومتاهيني نائبة رئيسة المنظمة، وكلتاهما إيرانيتان.

وكتبت ماندانا دياني منشورًا على إنستقرام قائلة: أنا ممتنة جدًا للعمل مع نساء رائعات مثل ميغان وآشلي مومتاهيني، حيث نواصل تسليط الضوء على شجاعة النساء والفتيات الصغيرات في الخطوط الأمامية لإحدى الحركات النسوية الأكثر أهمية في العالم.

وأضافت دياني: في حدث اليوم، تحدثت ميغان عن الثورة التي تقودها النساء والفتيات الصغيرات في إيران، والشجاعة التي يظهرانها كل يوم، وقيادتهن ومناصرتهن لحقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في الحياة والحرية.

سعر قميص ميغان ماركل

ارتدت ميغان ماركل القميص من علامة Etsy K&R World Design، ومتاح للبيع بسعر 28,22 دولارًا، ويأتي ضمن مجموعة تصاميم أخرى تحمل اسم مهسا أميني.

وتحدثت ميغان أيضًا عن دور الملكة الراحلة إليزابيث في القيادة النسائية بمفهومها الخاص، حيث قالت: فيما يتعلق بالقيادة النسائية، هي المثال الأكثر إشراقًا لما يبدو عليه الأمر، أشعر بامتنان عميق لأنني تمكنت من قضاء الوقت معها والتعرف عليها.

الاحتجاجات في إيران

وتوفيت مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الآداب الإيرانية بزعم عدم ارتدائها الحجاب الصحيح، واندلعت المظاهرات بعد وفاتها في جميع أنحاء البلد.