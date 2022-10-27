نائبة المندوب الأمريكي تشيد بشجاعة الإيرانيات

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أشادت نائبة المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمم المتحدة، ليزا كارتي، بشجاعة النساء والفتيات الإيرانيات لخروجهن في مظاهرات حاشدة ضد قمع السلطات للاحتجاجات المتزايدة التي تعم البلاد.
واعتبرت ليزا، في تصريحات نشرتها الخارجية الأمريكية عبر تويتر اليوم الخميس، أن نساء وفتيات إيران مصدر إلهام لجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بشجاعتهم.
وتابعت: يجب محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي الذي تشنه الحكومة الإيرانية على المحتجين، ولا سيما النساء والفتيات منهن.
وأكدت نائبة المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة، تأييد واشنطن لدعوات المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، من أجل إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات القوات الإيرانية بحق الشعب.
وكلف النظام الإيراني، قوات الباسيج بقمع الاحتجاجات المندلعة بالبلاد منذ مقتل مهسا أمني، على يد شرطة الأخلاق في إيران.