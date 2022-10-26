نادي الإبل يطلق كأس الوصيف لفئة نخبة النخبة

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن إطلاق جائزة قدرها نصف مليون، وكأس لوصيف مسابقة فئة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة.

جائزة نصف مليون ريال

وقال نادي الإبل، في بيان عبر “تويتر”: “استمرارًا لتعزيز التنافس في المهرجان الأضخم للإبل، يعلن الشيخ فهد بن حثلين عن كأس الوصيف لفئة نخبة النخبة في النسخة القادمة، بجوائز تصل لـ 500 ألف ريال”.

يذكر أن مسابقة نخبة النخبة تعتبر من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزاين الإبل في المملكة.