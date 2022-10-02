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في دوري روشن السعودي

نادي الهلال يتصدر قائمة مميزة

2022-10-02 الساعة 3:06
نادي الهلال يتصدر قائمة مميزة
المواطن - مروة نبيل

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

نادي الهلال يتألق

ويُعد الهلال أكثر الفرق هذا الموسم في تحويل التسديدات إلى أهداف، حيث بلغت النسبة 22.22%، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.  
الهلال في دوري روشن
جانب من مباراة للهلال – المصدر @SPL
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه هذا الموسم، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام نظيره التعاون اليوم. ويملك الهلال سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 24 مرة، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الهلال يواجه التعاون

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة 6:20 مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز الثامن بـ8 نقاط.
التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
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