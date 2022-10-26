Icon

رئيس وزراء باكستان يؤدي العمرة Icon محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قرار برأ اللاعب وناديه الاتحاد

ناقد: انتصر الحق في قضية حمدالله والنصر

2022-10-26 الساعة 6:53
ناقد: انتصر الحق في قضية حمدالله والنصر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

علق الناقد الرياضي منار شاهين، على أزمة مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق النصر، بالقول إن الحق انتصر.

تبرئة حمدالله

وأوضح شاهين في تصريحاته لبرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن حمدالله انتصر وذلك بتبرئته وتبرئة نادي الاتحاد، لافتًا إلى أن الاتحاد كسب لاعبًا بالمجان وكذلك خسر النصر لاعبًا كبيرًا بالمجان.

خسارة العقد

وأضاف أن النصر كذلك خسر قيمة عقد بيع حمدالله، موضحًا أن الاتحاد استغل هذه الأخطاء.

وأشار إلى أن أساس القضية هي تراشق كلامي بين حمدالله وأحد إداري النصر، ما أدى إلى تفاقم القضية وفسخ العقد وخسارة اللاعب.

أزمة عبدالرزاق حمدالله

وكانت الإدارة النصراوية قد فسخت عقد عبدالرزاق حمدالله من طرف واحد في نوفمبر الماضي، لينضم للاتحاد في الميركاتو الشتوي، لتسعى الإدارة للحصول على تعويض ضخم، وتم تصعيد الأزمة إلى فيفا.

وأعلن فيفا عن إلزام العالمي بدفع 13 مليون ريال لمهاجمه السابق، ما أثار حالة من الجدل بشأن مدى صحة موقف حمدالله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم
آخر الاخبار

روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم

آخر الاخبار
عرض زواج يطيح بقائد جيش أوغندا
غرائب

عرض زواج يطيح بقائد جيش أوغندا

غرائب
وظائف لدى مؤسسة البريد السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى مؤسسة البريد السعودي

حصاد اليوم
نجم أتلتيكو مدريد ينفجر غضبًا
الرياضة العالمية

نجم أتلتيكو مدريد ينفجر غضبًا

الرياضة العالمية
(5).. مقيم مفقود في مكة المكرمة
السعودية اليوم

(5).. مقيم مفقود في مكة المكرمة

السعودية اليوم
رباعية النصر تمنحه أرقامًا مميزة
الرياضة

رباعية النصر تمنحه أرقامًا مميزة

الرياضة
اليوم.. انطلاق ثاني مزادات الإبل بحفر الباطن
السعودية اليوم

اليوم.. انطلاق ثاني مزادات الإبل بحفر الباطن

السعودية اليوم
الكويت تدعم المملكة وتؤيد قرار أوبك+
السعودية اليوم

الكويت تدعم المملكة وتؤيد قرار أوبك+

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه