ناقد: انتصر الحق في قضية حمدالله والنصر

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علق الناقد الرياضي منار شاهين، على أزمة مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله وناديه السابق النصر، بالقول إن الحق انتصر.
فيديو | الناقد الرياضي منار شاهين: في قضية حمد الله والنصر انتصر الحق#المنتصف pic.twitter.com/EkgPrxOQbL
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 25, 2022
وأوضح شاهين في تصريحاته لبرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن حمدالله انتصر وذلك بتبرئته وتبرئة نادي الاتحاد، لافتًا إلى أن الاتحاد كسب لاعبًا بالمجان وكذلك خسر النصر لاعبًا كبيرًا بالمجان.
وأضاف أن النصر كذلك خسر قيمة عقد بيع حمدالله، موضحًا أن الاتحاد استغل هذه الأخطاء.
وأشار إلى أن أساس القضية هي تراشق كلامي بين حمدالله وأحد إداري النصر، ما أدى إلى تفاقم القضية وفسخ العقد وخسارة اللاعب.
وكانت الإدارة النصراوية قد فسخت عقد عبدالرزاق حمدالله من طرف واحد في نوفمبر الماضي، لينضم للاتحاد في الميركاتو الشتوي، لتسعى الإدارة للحصول على تعويض ضخم، وتم تصعيد الأزمة إلى فيفا.
وأعلن فيفا عن إلزام العالمي بدفع 13 مليون ريال لمهاجمه السابق، ما أثار حالة من الجدل بشأن مدى صحة موقف حمدالله.