نتائج مونديال 2002 تقلق الأخضر

يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد؛ للاستعداد جيدًا في مشاركته السادسة بنهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يواجه ألبانيا

ويواجه الأخضر، منتخب ألبانيا الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.

ثاني مونديال بآسيا

ويُعد هذا المونديال الآسيوي الثاني الذي يُشارك فيه المنتخب السعودي، بعدما خاض نهائيات كأس العالم التي أُقيمت في كوريا واليابان عام 2002، إلا أنه يرتبط بذكرى سيئة لدى الجماهير، حيث إنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مونديال 2002 تحت قيادة المدير الفني الوطني ناصر الجوهر، وتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم كل من؛ ألمانيا، إيرلندا والكاميرون.

وخسر الأخضر جميع مبارياته في مرحلة المجموعات بمونديال 2002، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، ليودع كأس العالم الذي أُقيم في آسيا، وهو الأمر الذي يسعى المنتخب السعودي لتجاوزه في النسخة الجديدة.

وتُمني الجماهير النفس بظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز في مونديال قطر، وتكرار الإنجاز التاريخي للأخضر في كأس العالم 1994، عندما تأهل إلى الدور ثمن النهائي.